В Таганроге к теплоснабжению подключено 817 многоквартирных домов

В Таганроге продолжаются пуско-наладочные работы по запуску тепла. По состоянию на 17 октября, запущено 120 котельных.

«Внимательно отслеживаю ситуацию. Все вопросы по подключению объектов к теплоснабжению находятся на моем личном контроле», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

На данный момент, тепло подается в 817 многоквартирных домов, 43 учреждения здравоохранения, 50 дошкольных учреждений, 8 объектов социальной сферы, 6 учреждений спорта, 43 образовательных учреждения, 14 учреждений культуры.

Есть случаи, когда в одних подъездах или этажах дома тепло подается нормально, а в других отсутствует. Это свидетельствует о возможных проблемах с внутренними стояками и завоздушивании сетей.

«При возникновении таких вопросов призываю жителей активно взаимодействовать с управляющими компаниями, сообщать о возникших неполадках, чтобы оперативно находить и устранять причины сбоев», — пояснила глава города.

Все пуско-наладочные работы по подаче тепла должны быть завершены до 1 ноября.

Ранее мы сообщали, что 17 октября замгубернатора Ростовской области проинспектировал ремонт котельных и тепловых сетей в Таганроге.

