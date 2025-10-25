Вечером 24 октября в Таганроге из-за порывов на сетях была временно прекращена подача теплоснабжения в 42 многоквартирных дома. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Порывы произошли на теплосетях от котельных, расположенных на улицах Химической, 11, Заводской, 1 и Ленина, 220.

«Непростая ситуация сложилась на домах в переулке Каркасном, 11, на улицах Транспортной, 145, 145а, Морозова, 4, 4-3, Социалистической, 160, 160/1, 162, . Дзержинского, 144-3, Бабушкина, 45, 57, Л. Чайкиной 45, 43. Аварии на сетях устраняются силами МУП «Городское хозяйство». Работы будут завершены в максимально короткие сроки», — отметила глава города.

Кроме того, продолжаются пуско-наладочные работы на модульной котельной по улице Александровской, 68 и на 14 многоквартирных домах, в том числе на внутридомовых сетях.

Напоминаем, что в случае отсутствия тепла в радиаторах отопления одной комнаты или всей квартиры необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Жители домов с непосредственной формой управления могут привлечь специализированные организации для устранения проблем.

Ранее мы рассказали, что запуск отопления в Таганроге почти завершен.

Фото из архива