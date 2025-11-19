Главная » Новости Таганрога

В Таганроге ищут семью для Амины, Амиры, Тимура и Арсения – родных братьев и сестер

Сейчас ребята воспитываются в городском центре помощи детям и мечтают о собственной семье и домашнем очаге.

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», с помощью которой мы стараемся найти новые семьи для детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня знакомим вас с дружной командой – родными братьями и сестрами Аминой, Амирой, Тимуром и Арсением. Обратите внимание – при устройстве в семью разлучать детей нельзя.

Старшая в семье Амина, ей 6 лет. Кареглазая, светло-русая, очень общительная, отзывчивая и веселая девочка. Во всем помогает младшим братьям и сестре. Любит смотреть мультфильмы, собирать пазлы и конструктор.

Амире 5 лет. Как и сестра кареглазая, светло-русая, активная, любознательная. Берет пример со старшей сестры – помогает маленьким братишкам. Любит танцевать, слушать музыку, смотреть познавательные передачи.

Тимуру 3 года, кареглазый, светло-русый, эмоциональный ребенок. Тянется ко всему новому. Любит подвижные игры на свежем воздухе. С удовольствием посещает музыкальные занятия. Выполняет небольшие поручения и просьбы старших сестер.

Самый младший в семье – Арсений, ему всего годик. Мальчик ласковый, любознательный, подвижный. С такими же как у сестер и братьев лучистыми карими глазами и непослушными светло-русыми волосами. Сеня очень любит играть с мячом и музыкальными игрушками.

Возможные формы устройства детей: усыновление, опека, попечительство. 

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

