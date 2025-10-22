В Таганроге ищут новые семьи для Никиты, Олега, Федора и Ярославы

Сейчас ребята воспитываются в городском центре помощи детям и мечтают о собственных семьях и домашнем очаге.

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», с помощью которой мы стараемся найти новые семьи для детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня знакомим с подростками Никитой, Олегом, Федором и Ярославой.

Никите 14 лет, сероглазый, темно-русый мальчуган, веселый, общительный, любознательный и ласковый. Увлечен кукольным театром, постигает азы технического творчества. В свободное время с удовольствием рисует яркими мелками, занимается конструированием, собирает пазлы.

Олегу 16 лет, кареглазый, светло-русый, активный, общительный, отзывчивый, целеустремленный, очень самостоятельный. Посещает занятия по адаптивной верховой езде в конном казачьем центре «Атаман», по декоративно-прикладному творчеству, театральный кружок. В свободное время любит слушать музыку, смотреть приключенческие фильмы и играть в настольные игры.

Федору 13 лет, сероглазый, светло-русый, тихий, спокойный, впечатлительный подросток. Посещает кружки по хореографии, физкультуре, художественному творчеству и другие. Является участником ритмического ансамбля игры на ложках, выступает вместе с ребятами на праздничных мероприятиях. Федор любит проводить время на свежем воздухе. Прогулки в парке, кормление голубей – все это приносит ему радость. Выездные пикники с подвижными играми и эстафетами дарят заряд бодрости и массу положительных эмоций. В свободное время Федя с удовольствием слушает сказки, выполняет учебные задания.

Ярославе 12 лет, сероглазая, русая, доброжелательная девочка. Добрая, активная, общительная и жизнерадостная. Посещает кружки по хореографии, физкультуре, декоративно-прикладному искусству, художественному творчеству. А также занятия по адаптивной верховой езде. С интересом учится, любит проводить время на природе, наслаждаясь прогулками и отдыхом после занятий.

Все дети не имеют братьев или сестер.

Возможные формы устройства детей: усыновление, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

На главной изображение от pressfoto на Freepik