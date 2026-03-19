В Таганроге ищут новую семью для трех родных братьев: Ивана, Сергея и Тимофея

«Таганрогская правда» продолжает рассказывать о ребятах, нуждающихся в семейном устройстве. В рамках акции «Ищу семью» мы стараемся помочть детям, воспитывающимся в учреждениях господдержки, найти новый дом и любящих родителей.

Сегодня мы знакомим вас с тремя родными братьями. Старшие – Иван и Сергей — очень дружны, во всём поддерживают друг друга и трогательно заботятся о младшем Тимофее. Обратите внимание – разлучать этих детей нельзя, попасть в семью они могут только вместе.

Самый старший в этой семье – Иван, ему 17 лет. Кареглазый, темно-русый подросток, отзывчивый и доброжелательный. Ваня очень общительный, любознательный, с интересом учится. Свободное время предпочитает проводить активно. Любит музыку.

Сергею 15 лет, кареглазый, темно-русый, ласковый и спокойный мальчик. Педагоги отмечают его жизнерадостность, открытость к людям, ровный характер. Прислушивается к мнению старшего брата, помогает заботиться о младшем. Любит играть в компьютерные игры, смотреть мультфильмы и познавательные передачи.

Тимофею всего 10 месяцев. Голубоглазый, русый малыш. Очень подвижный, веселый, радуется каждому человеку, который с ним общается и, конечно, старшим братьям, когда они его посещают. Умеет собирать пирамидку, кубики, катать машинки.

Возможная форма устройства детей: усыновление, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

