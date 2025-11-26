В Таганроге ищут новую семью для Артёма, Дины и Софьи — родных брата и сестёр

«Таганрогская правда» продолжает рассказывать о ребятах, нуждающихся в семейном устройстве. В рамках акции «Ищу семью» мы помогает детям, воспитывающимся в учреждениях господдержки, найти новый дом и любящих родителей.

Сегодня мы знакомим вас с родными братом и двумя сёстрами. Ребята очень дружны, во всём поддерживают друг друга и мечтают о тепле домашнего очага и любящих родителях.

Старший в этой семье — Артём, ему 10 лет, сероглазый, русоволосый. Общительный, любознательный мальчуган, дружелюбный и самостоятельный. Помогает младшим сёстрам, заботится о них. С интересом учится, тянется к новым знаниям. В свободное время любит кататься на велосипеде, играть с друзьями в подвижные игры, смотреть приключенческие фильмы и телепрограммы.

Диане 9 лет, кареглазая, русоволосая девочка, активная и отзывчивая. Педагоги отмечают её жизнерадостность, открытость к людям, любознательность. Диана ответственно выполняет поручения старших, приходит на помощь к малышам. Любит смотреть мультфильмы, слушать сказки и собирать различные пазлы, мозаики.

Софье 8 лет, кареглазая, рыжеволосая, маленькая принцесса. Доброжелательная, ласковая, послушная. Соня легко налаживает отношения со сверстниками, очень привязана к старшим брату и сестре, берет с них пример. Любит рисовать, играть в куклы, смотреть мультфильмы и слушать сказки.

Обратите внимание — разлучать брата и сестер нельзя, попасть в семью они могут только вместе.

Возможная форма устройства детей: усыновление, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

