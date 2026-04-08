В Таганроге ищут новую семью для 13-летнего Сергея

В рамках акции «Ищу семью», которую «Таганрогская правда» проводит уже несколько лет, многие дети смогли обрести новых любящих родителей.

Сегодня мы знакомим вас с Сергеем. Ему 13 лет, он почти взрослый, но, как и все дети, хочет жить в полноценной семье, с любящими, пусть и приемными, родителями. Братьев и сестер мальчик не имеет.

Сережа кареглазый, темно-русый, общительный, самостоятельный подросток. С интересом учится, очень любознательный. Легко находит общий язык как со сверстниками, так и с взрослыми, с готовностью помогает младшим ребятам и выполняет поручения старших.

Мальчик активный. В свободное время предпочитает слушать музыку, общаться с друзьями, проводить время на свежем воздухе.

Возможные формы устройства: усыновление, опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства управления образования г. Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, телефоны для справок: 8 (8634) 64-85-52, 64-75-19).

Фото на главной ru.freepik.com