На Дону подозреваемого в изнасиловании и убийстве спустя 20 лет установили через совпадение ДНК

В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки, совершенных 20 лет назад в Волгодонске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, в декабре 2004 года на территории детского сада на проспекте Строителей в Волгодонске было найдено тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. На начальном этапе расследования установить причастного к преступлению не удалось, и предварительное следствие приостановили.

В ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно изучили материалы уголовного дела и вещественные доказательства, инициировали проведение повторных молекулярно-генетических экспертиз. На вещественных доказательствах, изъятых с места происшествия, был выявлен профиль ДНК неустановленного лица. Поскольку с места убийства было похищено имущество потерпевшей, следствие проанализировало уголовные дела об имущественных преступлениях, совершенных в тот же период в Волгодонске. В результате круг подозреваемых удалось сузить до двух человек.

В ходе дальнейшей работы были назначены сравнительные молекулярно-генетические экспертизы и установлено полное совпадение выявленного на вещественных доказательствах профиля ДНК с генетическим материалом 46-летнего жителя Волгодонского района, ранее неоднократно судимого.

Под давлением собранных доказательств фигурант дал признательные показания. Он рассказал, что в ночь на 25 декабря 2004 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице девушку. Применив физическую силу, он совершил насильственные действия сексуального характера. А чтобы скрыть преступление, задушил потерпевшую, после чего похитил принадлежавшее ей имущество и скрылся.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что в Ростове мать ушла, бросив малыша в коляске на остановке общественного транспорта.

Иллюстрация: скрин видео МАХ-канала СУ СК по Ростовской области