В Таганроге и Ростове полиция обнаружила тайники с наркотиками, задержав организатора интернет-магазина

В Таганроге и Ростове полицейские обнаружили тайники, в которых находились пластилиновые шары черно-белого цвета с полимерными зип-пакетами, содержащими порошкообразное вещество. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. 

Донская полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков, изъяв крупную партию запрещенных веществ. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в организации этого нелегального онлайн-бизнеса, который функционировал в теневом сегменте интернета. При личном досмотре у фигуранта изъяли мобильные телефоны. Их исследование позволило установить его аккаунт в магазине, содержащий точные координаты тайников с наркотиками, оборудованных группой лиц под его руководством. В указанных местах на территории двух городов полицейские нашли пластилиновые шары черно-белого цвета, внутри которых находились полимерные зип-пакеты с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что изъятое содержит психотропное вещество амфетамин общей массой 9,46 г, а также наркотическое средство метадон: 0,22 г. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказали, что у жителя Таганрога полицейские изъяли более 200 граммов синтетического наркотика.

