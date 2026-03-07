Главная » Новости Таганрога

У жителя Таганрога полицейские изъяли более 200 граммов синтетического наркотика

В Ростове-на-Дону задержан житель Таганрога, у которого при досмотре обнаружили крупную партию наркотического вещества. Об этом сообщило региональное управление МВД.

35-летнего мужчину остановили сотрудники полиции во время патрулирования. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят зип-пакет со светлым порошкообразным содержимым. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством гексагидроканнабинол, его общая масса составила 234,6 грамма.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — пишет источник.

Санкция этой статьи предполагает серьезное наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее мы рассказали, что на территории Ростовской области задержан оптовый наркокурьер, который в своей машине вез 50 тысяч доз мефедрона.

Фото ГУ МВД по РО

