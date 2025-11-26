В Таганроге и Неклиновском районе ликвидированы вражеские БПЛА

Отражение воздушной атаки продолжается, жителей просят соблюдать осторожность и сохранять спокойствие. В 22.13 26 ноября жители Таганрога получили сообщение оперативных служб о сохранении воздушной опасности.

26 ноября вечером в юго-западной части Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку.

«Ликвидированы и нейтрализованы беспилотные летательные аппараты в Таганроге и Неклиновском районе», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате падения одного из дронов в поселке Дмитриадовский Неклиновского района повреждена кровля частного жилого дома. Одна из жительниц поселка получила ранения от осколков стекла, медицинская помощь была оказана ей на месте.

«Операция по отражению атаки продолжается. Настоятельно прошу всех граждан проявлять максимальную осторожность и следовать указаниям и рекомендациям чрезвычайных служб», — предупредил жителей Юрий Слюсарь.

Напомним, в Таганроге глава города Светлана Камбулова сообщила о воздушной опасности в 20.57. Информация об отбое атаки БПЛА пока не поступала.

