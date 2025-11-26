26 ноября вечером в Таганроге объявлена воздушная опасность

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Сохраняйте спокойствие!», — написала Светлана Камбулова на страницах в своих соцсетях 26 ноября в 20.57.

Жители Таганрога сообщают о звуках взрывов, которые слышны в разных районах города.

В 21.01 в городе включили систему оповещения.

В 20.32 беспилотная опасность была объявлена на территории всей Ростовской области.

Напомним, что глава города публикует информацию о воздушных атаках на своих страницах в соцсетях только в том случае, если есть непосредственная угроза для Таганрога.