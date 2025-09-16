В Таганроге готовы к зиме 925 многоквартирных домов

В Таганроге к предстоящей зиме подготовлены 925 из 1082 многоквартирных домов, а также — 219 из 220 объектов социальной сферы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Кроме того, завершены работы по подготовке к отопительному периоду 70 из 76 котельных и 104 из 110 километров тепловых сетей.

На шести участках еще ведутся работы по выносу подвальных котельных. Также специалисты подрядной организации приступили к капитальному ремонту 11 участков теплосетей общей протяженностью более 5700 метров и котельного оборудования на улицах Заводской, 1 и Химической, 11.

Фото donland.ru