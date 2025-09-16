Главная » #ЖКХ

61 порыв на сетях водоснабжения устранил «Водоканал» Таганрога на прошлой неделе

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выполнены  работы по устранению аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения по следующим адресам: пер. Каркасный, 2/1; ул. П. Тольятти, 30/2; ул. 3-я Линия\7-й Новый пер.; ул. Яблочкина, 7; ул. Желябова, 10; ул. Заводская, 8/1 и другим.

Проведена замена 100-метрового участка сети на ул. Толбухина, 1/3. Восстановлено 253 кв. метра асфальтового покрытия в местах ранее проводимых работ.

В понедельник, 15 сентября, ремонтные бригады приступили к работам по замене аварийного участка водопровода по пер. 17-му Новому.

В планах на этой неделе — работы на ул. Ломоносова\ул. Циолковского; ул. П. Тольятти, 34/2; пер.8-м Новом/ул. Инициативнаяой; ул. Панфилова\ул. Попова; пер. Красногвардейском, 3/2; ул. Профсоюзной, 30; ул. Цветной, 10.

«К сожалению, временное отсутствие воды в связи с проведением  работ на сетях водоснабжения в городе неизбежно. Специалисты «Водоканала» прилагают все усилия, чтобы ремонт завершался в кратчайшие сроки, и подача воды была восстановлена как можно скорее», — подчеркнула Светлана Камбулова и поблагодарила жителей города за терпение и понимание ситуации.

Напомним, оперативная информации об отключении водоснабжения и аварийно-восстановительных работах размещается на официальном сайте «Водоканала» и в Telegram-канале УЖКХ Таганрога.

Фото из архива

