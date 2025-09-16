61 порыв на сетях водоснабжения устранил «Водоканал» Таганрога на прошлой неделе

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выполнены работы по устранению аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения по следующим адресам: пер. Каркасный, 2/1; ул. П. Тольятти, 30/2; ул. 3-я Линия\7-й Новый пер.; ул. Яблочкина, 7; ул. Желябова, 10; ул. Заводская, 8/1 и другим.

Проведена замена 100-метрового участка сети на ул. Толбухина, 1/3. Восстановлено 253 кв. метра асфальтового покрытия в местах ранее проводимых работ.

В понедельник, 15 сентября, ремонтные бригады приступили к работам по замене аварийного участка водопровода по пер. 17-му Новому.

В планах на этой неделе — работы на ул. Ломоносова\ул. Циолковского; ул. П. Тольятти, 34/2; пер.8-м Новом/ул. Инициативнаяой; ул. Панфилова\ул. Попова; пер. Красногвардейском, 3/2; ул. Профсоюзной, 30; ул. Цветной, 10.

«К сожалению, временное отсутствие воды в связи с проведением работ на сетях водоснабжения в городе неизбежно. Специалисты «Водоканала» прилагают все усилия, чтобы ремонт завершался в кратчайшие сроки, и подача воды была восстановлена как можно скорее», — подчеркнула Светлана Камбулова и поблагодарила жителей города за терпение и понимание ситуации.

Напомним, оперативная информации об отключении водоснабжения и аварийно-восстановительных работах размещается на официальном сайте «Водоканала» и в Telegram-канале УЖКХ Таганрога.

