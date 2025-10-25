Главная » Город

В Таганроге готовность первого этапа реконструкции БСМП составляет 6%

В Таганроге строительная готовность первого этапа реконструкции БСМП составляет 6%. Сейчас на объекте завершена разработка котлована для здания лечебно-диагностического центра и испытание грунтов. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Продолжаются земляные работы под строительство КПП, начата бетонная подготовка и вдавливание свай. На эти цели в нынешнем году предусмотрено 1,9 млрд рублей, 1,6 из которых – средства федерального бюджета. Уже есть положительное заключение госэкспертизы проектной и сметной документации для реализации второго и третьего этапов.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Олеси Старжинской, что региональному Минздраву поручено уже сейчас совместно с РостГМУ готовить специалистов-медиков, которые будут работать в новых подразделениях больницы.

Напомним, что реконструкция БСМП ведется в рамках комплексной госпрограммы «Строительство». Глава региона Юрий Слюсарь предложил подрядчику найти технические решения для завершения строительство лечебно-диагностического корпуса за три года вместе пяти лет.

Ранее мы рассказали, что реконструкцию БСМП и водное пассажирское сообщение обсудили на заседании по комплексному развитию Таганрога.

Фото donland.ru

