Главная » Город

В Таганроге газоны на ключевых улицах понизят для борьбы с выносом грунта

На чтение 1 мин Просмотров 77 Опубликовано

Власти Таганрога намерены изменить уровень газонов вдоль ряда улиц в рамках работ, запланированных на 2026 год. Эта мера направлена на улучшение внешнего вида городских пространств и решение проблемы выноса грунта на проезжую часть во время осадков.

Финансирование проекта уже предусмотрено. Специалисты займутся понижением газонного покрытия относительно бордюрного камня на нескольких ключевых участках. В перечень вошли улицы Александровская и Чехова, а также территория Марцевского треугольника.

«Такая планировка предотвращает попадание земли и грязи на дорогу, что облегчает поддержание чистоты покрытия и способствует лучшей видимости дорожной разметки», — пояснили в МКУ «Благоустройство», которое будет заниматься проведением работ по понижению газонов.

Отметим, что подобные решения являются стандартной практикой в современном городском благоустройстве для повышения как эстетики, так и функциональности улично-дорожной сети.

Фото Владимира Прозоровского из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство дороги новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru