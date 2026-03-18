В Таганроге газоны на ключевых улицах понизят для борьбы с выносом грунта

Власти Таганрога намерены изменить уровень газонов вдоль ряда улиц в рамках работ, запланированных на 2026 год. Эта мера направлена на улучшение внешнего вида городских пространств и решение проблемы выноса грунта на проезжую часть во время осадков.

Финансирование проекта уже предусмотрено. Специалисты займутся понижением газонного покрытия относительно бордюрного камня на нескольких ключевых участках. В перечень вошли улицы Александровская и Чехова, а также территория Марцевского треугольника.

«Такая планировка предотвращает попадание земли и грязи на дорогу, что облегчает поддержание чистоты покрытия и способствует лучшей видимости дорожной разметки», — пояснили в МКУ «Благоустройство», которое будет заниматься проведением работ по понижению газонов.

Отметим, что подобные решения являются стандартной практикой в современном городском благоустройстве для повышения как эстетики, так и функциональности улично-дорожной сети.

Фото Владимира Прозоровского из архива