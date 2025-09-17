Главная » Новости Таганрога

В Таганроге «Газель» врезалась в фуру, пострадал водитель

Вечером 16 сентября в Таганроге во время серьезной аварии на улице Чехова пострадал водитель «Газели», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 22.55 в районе дома № 318. По предварительной информации, водитель автомобиля 21-летний «ГАЗ-2705» врезался в стоящую Фуру Mercedes-Benz с прицепом Freuehauf. 

В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ- 2705» с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 23-летний виновник смертельной аварии пойдет под суд.

Фото Госавтоинспекции РО

