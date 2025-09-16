В Ростовской области 23-летний виновник смертельной аварии пойдет под суд

В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Красный Сулин, по вине которого произошла смертельная авария на трассе М-4 «Дон» и погиб сотрудник Госавтоинспекции.

Авария случилась в феврале нынешнего года. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигурант нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда и создал аварийную ситуацию. В результате ДТП погиб инспектор ДПС, который в момент столкновения автомобилей находился при исполнении служебных обязанностей на дороге.

В отношении 23-летнего виновника аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас ему предъявлено обвинение и дело передано для рассмотрения в суд.

Ранее мы рассказали, что резонансное ДТП с двумя погибшими в Волгодонске девушками взял под особый контроль глава Следкома РФ.

Фото rostov.sledcom.ru