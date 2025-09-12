В Таганроге Дворец Алфераки проводит фотоконкурс

В Таганроге Историко-краеведческий музей приглашает всех посетителей поучаствовать в виртуальном фотоконкурсе «#Явмузее», который проводится в социальной сети «ВКонтакте» уже третий год.

За это время организаторы получили десятки заявок. Гости музея, приехавшие из разных городов России, присылают свои фотоработы и тексты впечатлений, наполненные радостью, приятным удивлением и восторгом от посещения музея.

Чтобы принять участие, необходимо:

Подписаться на публичную страницу музея «ВКонтакте».

Прислать свое фото в во Дворце Алфераки с понравившимся экспонатом, в одном из залов музея или фотографию, где запечатлён понравившийся экспонат или зал музея.

Сопроводить фото текстом – впечатлениями о музее, выставке, экспонате или воспоминаниями, связанными с музеем. Фоторабота должна иметь название.

К конкурсу не допускаются фото, сделанные на профессиональный фотоаппарат: можно только на камеру смартфона. Фото с текстом впечатлений можно прислать на публичную страницу музея «ВКонтакте» или на электронную почту nikirp@yandex.ru

Познакомиться с критериями оценки фоторабот можно в Положении о фотоконкурсе.

Фотоконкурс проводится до 15 ноября. Успейте использовать возможность сохранить в памяти посещение новой постоянной экспозиции «Таганрог: время, место, события, люди»! Победители и призеры конкурса получат памятные подарки: местные – в музее, на торжественном подведении итогов конкурса, приезжие – по почте.

График работы музея: вторник — воскресенье — с 10.00 до 18.00 (касса работает до 17.00), понедельник — выходной.

Фото из архива