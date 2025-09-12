Главная » Город

В Таганроге Дворец Алфераки проводит фотоконкурс

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

В Таганроге Историко-краеведческий музей приглашает всех посетителей поучаствовать в виртуальном фотоконкурсе «#Явмузее», который проводится в социальной сети «ВКонтакте» уже третий год.

Город

За это время организаторы получили десятки заявок. Гости музея, приехавшие из разных городов России, присылают свои фотоработы и тексты впечатлений, наполненные радостью, приятным удивлением и восторгом от посещения музея.

Чтобы принять участие, необходимо:

  • Подписаться на публичную страницу музея «ВКонтакте».
  • Прислать свое фото в во Дворце Алфераки с понравившимся экспонатом, в одном из залов музея или фотографию, где запечатлён понравившийся экспонат или зал музея.
  • Сопроводить фото текстом – впечатлениями о музее, выставке, экспонате или воспоминаниями, связанными с музеем. Фоторабота должна иметь название.

К конкурсу не допускаются фото, сделанные на профессиональный фотоаппарат: можно только на камеру смартфона. Фото с текстом впечатлений можно прислать на публичную страницу музея «ВКонтакте» или на электронную почту nikirp@yandex.ru

Познакомиться с критериями оценки фоторабот можно в Положении о фотоконкурсе.

Фотоконкурс проводится до 15 ноября. Успейте использовать возможность сохранить в памяти посещение новой постоянной экспозиции «Таганрог: время, место, события, люди»! Победители и призеры конкурса получат памятные подарки: местные – в музее, на торжественном подведении итогов конкурса, приезжие – по почте.

График работы музея: вторник — воскресенье — с 10.00 до 18.00 (касса работает до 17.00), понедельник — выходной.

Ранее мы рассказали, что музей «Домик Чехова» приглашает на пешеходную экскурсию.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец Алфераки новости Таганрог фотоконкурс
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru