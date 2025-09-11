Главная » Культура

Прогуляться по Полицейской улице: музей «Домик Чехова» приглашает на пешеходную экскурсию

Мероприятие состоится в День города, 12 сентября.

Таганрожцев и гостей города приглашают присоединиться к пешеходной экскурсии, которую проводит мемориальный музей «Домик Чехова» 12 сентября, в День города.

Участники экскурсии смогут прогуляться по Полицейской улице чеховского Таганрога середины XIX века и «познакомиться» с соседями семейства классика, заглянуть в их дворы и дома, услышать занимательные истории жизни тех, кто мог видеть маленького Антона Чехова на руках матери.

Начало пешеходной экскурсии «Чеховский квартал» — 14 часов 12 сентября. Билеты можно приобрести в кассе музея «Домик Чехова».

Фото: ТГЛИАМЗ

новости Таганрог Таганрогский музей-заповедник Чехов экскурсия
