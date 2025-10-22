Главная » #ЖКХ

В Таганроге две новые модульные котельные запустят в течение двух дней

В Таганроге продолжается запуск тепла в жилой фонд и городские учреждения. Пуско-наладочные работы продолжаются на 43 домах и двух соцобъектах, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, завершаются работы на двух новых модульных котельных, которые начнут подавать тепло в дома в течение ближайших двух дней. Кроме того, специалисты  МУП «Городское хозяйство» продолжают устранять порывы на сетях теплоснабжения многоквартирного дома в переулке Каркасном, 11. Работы будут завершены в максимально короткие сроки.

«Пока не все управляющие компании ответственно относятся к своим обязанностям по устранению внутридомовых проблем с отоплением. Не отрабатывают сделанные жителями заявки. Такие моменты недопустимы. Будем решать все эти вопросы с отдельно взятыми УК», — подчеркнула Светлана Камбулова.

На сегодняшний день, теплоснабжение уже подано в 1039 многоквартирных дома, 74 учреждения здравоохранения, 63 дошкольных учреждения, а также во все объекты социальной сферы (детские дома, дома престарелых), учреждения спорта, культуры, образования.

Фото tagancity.ru (из архива)

