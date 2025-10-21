Коммунальные службы Таганрога улучшают состояние грунтовых дорог

За лето 2025 года в Таганроге было отсыпано более 60 участков грунтовых дорог.

Сегодня на территории города 399 дорог протяженностью 221,1 км не имеют асфальтового покрытия. Большая их часть находится в частном секторе.

«На встречах часто поднимается проблема грунтовых дорог. Для решения вопроса необходим комплексный подход: от разработки ПСД до строительства, а это колоссальные денежные и временные ресурсы. Сейчас решаем эту проблему путем грейдирования и отсыпки», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Нынешним летом коммунальные службы города провели большой объем работ по улучшению состояния грунтовых дорог. За три летних месяца было отсыпано более 60 участков дорог в разных районах Таганрога.

За два осенних месяца успели привести в порядок ещё 27 участков. Среди последних объектов благоустройства — ул. Галицкого, рядом с школой № 39; участок внутриквартальной дороги по адресу: ул. Б. Бульварная, д. 8/2.

«Мероприятия по грейдированию и отсыпке грунтовых дорог позволят жителям перемещаться по ним в дождь и грязь. Работы будут продолжены», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой