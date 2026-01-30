В Таганроге два особняка и Градоначальнический спуск получили статус объектов культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области расширил перечень выявленных ОКН.

В список вошли «Дом Я. Сабсовича, с 1890-х гг. – дом Таганрогского общества призрения неимущих», расположенный на пересечении переулка Красного, 53 и улицы К. Либкнехта, 118. С 1893 года здесь находился сиротский приют для детей, оставшихся без крова после эпидемии холеры 1892 года. В 1896 году к зданию пристроили мастерские, при которых было создано училище, где дети бесплатно получали рабочие профессии.

Статус ОКН получило «Домовладение В.П. Корсака», расположенное по переулку А. Глушко, 29. История этого одноэтажного здания, о котором мало что известно, связана с именем генерал-майора Виктора Поликарповича Корсака, который провел в нем свои последние годы в конце XIX века.

Также ОКН теперь считается Градоначальнический спуск. Это один из старейших спусков к морю в Таганроге. Он соединяет улицу Шмидта с Портовой, спускаясь от дома Волкова-Реми к побережью. По данным Википедии, 5 июня 1991 года в связи с приближающимся 300-летием Таганрога Совет министр РСФСР принял постановление N 307 «О комплексной реконструкции и реставрации культурно-исторического центра города Таганрога». В соответствии с документом, Градоначальнический спуск подлежал реставрации и капитальному ремонту в 1991—1998 годах. Однако, эти работы не были выполнены.

В 2022 году сквер Градоначальнического спуска попал в программу Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Разрабатываемый проект предполагал благоустройство сквера по Портовой улице, между площадью Морского вокзала и улицей Адмирала Крюйса. Он также не реализован.

Отметим, что в соответствии с действующими правовыми нормами, присвоение статуса ОКН подразумевает обязательное сохранение объекта в его первоначальном виде, зафиксированном на момент включения в реестр. Это означает, что любые изменения или вмешательства, способные нанести ущерб историческому облику и ценности объекта, запрещены. Государственная охрана обеспечивает и юридическую защиту от несанкционированных действий, направленных на модификацию или разрушение ОКН.

