В Таганроге два человека пострадали в ДТП на улице Кузнечной

Авария произошла днем 19 сентября.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 15.25. На нерегулируемом перекрестке по улице Кузнечной, в районе дома № 108 в 16-м переулке, столкнулись два авто. 37-летняя женщина, управляя Chevrolet Aveo, по предварительным данным, не предоставила преимущества в движении и врезалась в автомобиль «СеАЗ», за рулем которого был 21-летний молодой человек.

После столкновения оба транспортных средства вылетели на обочину.

«В результате ДТП пострадали водитель СеАЗ и его пассажир 21 года. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в БСМП Таганрога», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»