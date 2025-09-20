Главная » Новости Ростовской области

Массовая авария с большегрузами произошла на М-4 «Дон» в Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

В результате ДТП погиб водитель одной из фур.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию 19 сентября в 16.10. На 902 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области водитель грузового автомобиля Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством. Из-за этого большегруз врезался в три стоящих на обочине грузовика — Volvo, «КАМАЗ» и Sitrak.

Фуры остановились на обочине автодороги, чтобы эвакуировать неисправный автомобиль.

«В результате ДТП водитель большегруза Volvo скончался в медицинском учреждении, сотрудник службы аварийных комиссаров, прибывший на место аварии, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария Госавтоинспекция М-4 Дон массовая авария погиб водитель
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru