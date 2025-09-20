Массовая авария с большегрузами произошла на М-4 «Дон» в Ростовской области

В результате ДТП погиб водитель одной из фур.

Сигнал о ДТП поступил в полицию 19 сентября в 16.10. На 902 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области водитель грузового автомобиля Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством. Из-за этого большегруз врезался в три стоящих на обочине грузовика — Volvo, «КАМАЗ» и Sitrak.

Фуры остановились на обочине автодороги, чтобы эвакуировать неисправный автомобиль.

«В результате ДТП водитель большегруза Volvo скончался в медицинском учреждении, сотрудник службы аварийных комиссаров, прибывший на место аварии, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО