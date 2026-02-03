В Таганроге доступ в парк Горького закрыт до устранения аварии на водопроводе

В Таганроге ограничили доступ посетителей в парк им. Горького из-за аварии на водопроводе, которую устраняют в центре города.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, ограничение носит временный характер и принято на время ликвидации последствий порыва на сетях водоснабжения. Доступ в парк будет открыт после завершения всех необходимых работ.

Напомним, что в центре Таганрога устраняют порыв водопровода диаметром 700 мм и чистят дороги от образовавшейся из-за утечки воды наледи.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой