В центре Таганрога устраняют порыв водопровода диаметром 700 мм и чистят дороги от образовавшейся наледи

3 февраля в Таганроге специалисты городского «Водоканал» устраняют серьезную аварию на пересечении улицы Петровской и переулка Спартаковского, где поврежден магистральный трубопровод диаметром 700 мм. Порыв привел к подтоплению проезжей части и тротуаров, на которых образовалась наледь.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, на месте происшествия работает бригада в составе пяти человек, задействовано шесть единиц специализированной техники.

Параллельно для очистки улицы от воды и наледи трудятся дорожные рабочие, в их распоряжении два самосвала, экскаватор и три фронтальных погрузчика.

По информации коммунальщиков, время проведения аварийных работ продлено с 13.00 до 18.00. До окончания ремонта ограничено водоснабжение в районе улицы Петровской, переулков Гоголевского, Большого Садового и Спартаковского.

Специалисты Таганрогского Водоканала, несмотря на сложные погодные условия, прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления водоснабжения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за аварии на трубопроводе затруднено движение возле железнодорожного переезда улицы Социалистической.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой