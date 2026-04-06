В Таганроге дорожники приступили к ремонту развязки в районе улиц Транспортной и Седова

6 апреля в Таганроге рабочие приступят к укладке нового асфальтобетонного покрытия на кольцевой развязке в районе улиц Транспортной и Седова. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Дорожные службы приступили к карто-ямочному ремонту на минувшей неделе. Сейчас уже отфрезеровано 640 квадратных метров старого покрытия. Сегодня, согласно графику работ, специалисты начнут класть асфальт.
«Автомобилистов прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на дорожные знаки», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.
Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».