В Таганроге приступили к очистке ливневки на Комсомольском спуске

В Таганроге ведется плановая очистка городских ливневых канализаций, что позволит предотвратить возможные подтопления улиц в период весенних дождей.
Специалисты МКУ «Благоустройство» уже провели обрезку ветвей деревьев над открытыми коллекторами на Комсомольском Бульваре. Параллельно началась уборка мусора из ливневой системы в районе Комсомольского спуска, 31, где за первый день работ было извлечено 4 кубических метра отходов. Работы будут продолжены в ближайшее время.
Фото ВК МКУ «Благоустройство»
