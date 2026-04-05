В Таганроге приступили к очистке ливневки на Комсомольском спуске

В Таганроге ведется плановая очистка городских ливневых канализаций, что позволит предотвратить возможные подтопления улиц в период весенних дождей.

Специалисты МКУ «Благоустройство» уже провели обрезку ветвей деревьев над открытыми коллекторами на Комсомольском Бульваре. Параллельно началась уборка мусора из ливневой системы в районе Комсомольского спуска, 31, где за первый день работ было извлечено 4 кубических метра отходов. Работы будут продолжены в ближайшее время.

Фото ВК МКУ «Благоустройство»