В Таганроге до конца года отремонтируют еще 945 метров водопроводных сетей

В Таганроге «Водоканал» продолжает реализацию комплексной программы модернизации. До конца нынешнего года планируется выполнить капитальный ремонт шести участков водопровода протяженностью более 945 метров, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В этом году предприятием уже проведен капитальный ремонт 36 участков водопроводных сетей, общая протяженность которых составляет более 7 километров, в том числе отремонтированы водопроводные вводы в 24 многоквартирных дома общей протяженностью 786 метров.

Также близки к завершению работы по реконструкции участков технического водовода диаметром 800 мм общей протяженностью 1,8 км, расположенного вдоль автомобильной дороги Ростов-Таганрог. Этот проект направлен на повышение надежности водоснабжения очистных сооружений водопровода и, как следствие, нашего города.

«Реализация программных мероприятий городского «Водоканала» позволит повысить надёжность всей системы водоснабжения и канализации, а значит улучшит качество предоставляемых услуг», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 29 сентября на три дня ограничат водоснабжение из-за ремонта на Донводе.

