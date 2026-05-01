В Таганроге для застройки участка предстоит спилить 117 деревьев на улице Транспортной

В Таганроге в рамках проекта комплексного развития незастроенной территории между улицами Транспортной, 2-ой Советской, Калинина и Чехова планируется спилить 117 деревьев и 9 кустарников. Об этом сообщается на портале городской администрации.

Работы по удалению зеленых насаждений необходимы для размещения объектов капитального строительства на участке в районе улицы Транспортной, 83. Согласно акту оценки состояния зеленых насаждений, 47 деревьев находятся в аварийно опасном состоянии, их стволы повреждены стволовой и корневой гнилью. Еще 45 деревьев характеризуются как ослабленные и усыхающие, а 25 — как находящиеся в хорошем состоянии. Но экспертная группа с привлечением специализированной организации пришла к выводу, что их пересадка невозможна.

Взамен удаляемых насаждений предусмотрено компенсационное озеленение. Планируется высадить 49 деревьев на улице Транспортной, 98, еще 50 деревьев – на улице Кузнечной, 140Д, а также 12 кустарников — около земельного участка на улице Кузнечной, 140Д. Все работы по компенсационному озеленению должны завершиться до конца второго квартала 2027 года.

Жители Таганрога могут задать вопросы и ознакомиться с проектной документацией в отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города. Телефон: 8(8634)312-794.

