Главная » Город

В Таганроге для застройки участка предстоит спилить 117 деревьев на улице Транспортной

На чтение 1 мин Опубликовано

В Таганроге в рамках проекта комплексного развития незастроенной территории между улицами Транспортной, 2-ой Советской, Калинина и Чехова планируется спилить 117 деревьев и 9 кустарников. Об этом сообщается на портале городской администрации.

Город

Работы по удалению зеленых насаждений необходимы для размещения объектов капитального строительства на участке в районе улицы Транспортной, 83. Согласно акту оценки состояния зеленых насаждений, 47 деревьев находятся в аварийно опасном состоянии, их стволы повреждены стволовой и корневой гнилью. Еще 45 деревьев характеризуются как ослабленные и усыхающие, а 25 — как находящиеся в хорошем состоянии. Но экспертная группа с привлечением специализированной организации пришла к выводу, что их пересадка невозможна.

Взамен удаляемых насаждений предусмотрено компенсационное озеленение. Планируется высадить 49 деревьев на улице Транспортной, 98, еще 50 деревьев – на улице Кузнечной, 140Д, а также 12 кустарников — около земельного участка на улице Кузнечной, 140Д. Все работы по компенсационному озеленению должны завершиться до конца второго квартала 2027 года.

Жители Таганрога могут задать вопросы и ознакомиться с проектной документацией в отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города. Телефон: 8(8634)312-794.

Изображение от aleksandarlittlewolf на Magnific

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

деревья новости строительство Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru