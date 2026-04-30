В Таганроге в районе Старого вокзала высадили аллею из 20 павловний

В Таганроге сегодня рано утром на территории у автостанции «Старый вокзал» высадили аллею из 20 саженцев павловнии. Экологическая акция стала результатом совместной работы городской администрации и общественной организации «Молодежный клуб». Активно участие в высадке принимала глава Таганрога Светлана Камбулова, она рассказала о прошедшем мероприятии на своем канале в МАХ.

«Молодежный клуб» хорошо известен в городе благодаря своей активной экологической повестке. Организация является обладателем всероссийской экологической премии и регулярно реализует проекты, направленные на улучшение городской среды. На этот раз инициатива получила поддержку администрации Таганрога.

Место для новой аллеи выбрали не случайно. Территория у автостанции долгие годы оставалась практически полностью лишенной зелени — пассажиры были вынуждены ждать транспорт под открытым солнцем. Теперь пространство постепенно будет менять облик: быстрорастущая павловния в будущем создаст тень и сделает пребывание на остановке более комфортным.

«Важно, что в дальнейшем активисты берут шефство над аллеей. Они будут следить за состоянием деревьев и при необходимости — например, в случае гибели саженца — осуществят замену на новое дерево. В свою очередь, мы обеспечим техническую поддержку проекта. Учитывая быстрый рост павловнии, дереву требуется много влаги, поэтому МКУ «Благоустройство» взяло на себя обязательства по поливу, что особенно важно в самые жаркие месяцы», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Глава города уверена, что этот проект может стать началом новой практики озеленения городских пространств. Если эксперимент окажется успешным, подобные «быстрорастущие аллеи» могут появиться и в других районах Таганрога, где сегодня особенно остро ощущается нехватка зеленых зон.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой.