В Таганроге для предотвращения подтоплений за три дня очистили более 60 ливневых решеток

В Таганроге коммунальные службы ведут плановую расчистку ливневых решеток для поддержания эффективного водоотведения.

Как сообщает МКУ «Благоустройство», за несколько дней было очищено 67 ливневых приемников. Работы проводились поэтапно: 12 февраля привели в порядок 14 решеток, в том числе 10 на улице Ленина, 13 февраля — 33 решетки, из них 12 на улице Дзержинского, а 15 февраля очистили еще 20 решеток на улице Ленина.

Эти мероприятия направлены на предотвращение возможных подтоплений городских территорий в период оттепели и дождей.

Ранее мы рассказали, что обнародован перечень ключевых работ на системе водоснабжения Таганрога в 2026 году.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

