Обнародован перечень ключевых работ на системе водоснабжения Таганрога в 2026 году

В их числе замена аварийных участков трубопровода, ремонтные работы на канализационных колодцах и насосных станциях, замена арматуры и разводящих сетей и т.д.

Таганрогские власти сегодня на планерном совещании обсудили вопрос ремонта и модернизации городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, комплексный подход к решению данной задачи позволит обеспечить стабильную и надежную работу систем в долгосрочной перспективе.

Что запланировано сделать для улучшения функционирования городской системы водоснабжения и водоотведения в наступившем году? В части водоснабжения это в первую очередь замена аварийных участков трубопроводов общей протяженностью 12 км. В том числе: один км по улицам Халтурина и Дзержинского; 0,6 км по улице Александровской; 2 км по улице Л. Чайкиной; 0,4 км по улице Одесской; 0,3 км по улице М. Горького; 0,5 км по переулку Некрасовский; 0,6 км по улице Маршала Жукова; 0,9 км в микрорайоне «Дубки»; 3,6 км водоводов технической воды; 2,1 км вводов в многоквартирные дома и внутриквартальных разводящих сетей.

Также в производственной программе на 2026 год — замена 81 единицы запорной арматуры (задвижек, затворов), ремонтные работы на 91 пожарном гидранте, а также на 296 водопроводных колодцах и камерах.

Ключевые работы по водоотведению касаются замены аварийных участков трубопроводов общей протяженностью 1,3 км. В том числе: 0,5 км по улице 2-ая Верхняя Полугорка; 0,3 км по улице П. Тольятти; 0,5 км выпусков из многоквартирных домов. Также будет необходимо провести капитальный ремонт с заменой 67 единиц оборудования на канализационных насосных станциях по городу, монтаж вентиляционных систем на трех объектах, ремонтные работы на 220 канализационных колодцах.

«Эти мероприятия обеспечат повышение надежности водоснабжения и водоотведения, снижение аварийности и улучшение качества обслуживания населения», — подчеркнула Светлана Камбулова.

