Главная » Новости Таганрога

В Таганроге дело женщины, обвиняемой в убийстве своего ребенка, передано в суд

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Таганрога, которая обвиняется в убийстве и покушении на убийство своих детей.

Новости Таганрога

По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно оставляла без пищи, воды и присмотра своих шестимесячных сыновей-близнецов.

В ноябре 2024 года женщина нанесла детям телесные повреждения в область головы и тела. Затем, положив малышей в сумки-переноски, отнесла их в один из магазинов города и оставила там. Сотрудники вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть одного мальчика,  а второго  ребенка госпитализировали в больницу.

В ходе следствия, по ходатайству следователя СК, в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование находилось на контроле в центрального аппарате Следственного комитета России.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Фото: скрин оперативного видео

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

покушение на убийство происшествия Ростовская область следком суд убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru