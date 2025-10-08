В Таганроге дело женщины, обвиняемой в убийстве своего ребенка, передано в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Таганрога, которая обвиняется в убийстве и покушении на убийство своих детей.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно оставляла без пищи, воды и присмотра своих шестимесячных сыновей-близнецов.

В ноябре 2024 года женщина нанесла детям телесные повреждения в область головы и тела. Затем, положив малышей в сумки-переноски, отнесла их в один из магазинов города и оставила там. Сотрудники вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу.

В ходе следствия, по ходатайству следователя СК, в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование находилось на контроле в центрального аппарате Следственного комитета России.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Фото: скрин оперативного видео