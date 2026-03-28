В Таганроге будут эвакуировать с улиц бесхозные автомобили

Напомним, в Таганроге на ряде улиц выявлены брошенные автомобили, которые могут быть принудительно эвакуированы, если владельцы не отреагируют на предупреждения.

Город

Так, на улице Шаумяна, 31, обнаружен бесхозный автомобиль, что вызвало вопросы у местных жителей и СМИ. Специалисты МКУ «Благоустройство» 27 марта разместили на транспортном средстве официальные уведомления для собственника.

«Владельцу автомобиля предоставлен срок до 7 апреля, чтобы самостоятельно убрать машину с общественной территории. Если этого не произойдет, будет проведена принудительная эвакуации транспортного средства за счет собственника», — информирует муниципальное учреждение.

Городские власти просят автовладельцев отнестись к данной информации с пониманием и принять своевременные меры.

Сообщить о случаях брошенных автомобилей в Таганроге можно по телефону: 8 (8634) 43-14-06. Обращения принимаются для оперативного реагирования и поддержания порядка на улицах города.

Фото: МКУ «Благоустройство»

