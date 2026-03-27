Главная » Город

С 30 марта по 1 апреля парки Таганрога будут закрывать на обработку от клещей

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Вход в парки на время акарицидной обработки будет ограничен. Жителям и гостям Таганрога рекомендуют воздержаться от посещения обработанных территорий.

В Таганроге стартуют ежегодные профилактические работы, необходимые для стабилизации ситуации по природно-очаговым и особо опасным инфекциям в сезон 2026 года. Запланированы дезинсекционные мероприятия на общественных территориях и природных ландшафтах.

Традиционно обработку от клещей начинают с парков.

30 марта, в понедельник, с 6 до 14 часов, работы проведут в парке культуры и отдыха им. М. Горького.

31 марта, во вторник, с 6 до 12 часов, будут обрабатывать территорию Приморского парка.

1 апреля, с 6 до 12 часов, проведут обработку парка им. 300-летия Таганрога.

«Такой комплекс мероприятий необходим не только для уничтожения клещей, но и для эффективной профилактики их появления в будущем», — информирует администрация Таганрога.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство весна парки Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru