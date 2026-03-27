С 30 марта по 1 апреля парки Таганрога будут закрывать на обработку от клещей

Вход в парки на время акарицидной обработки будет ограничен. Жителям и гостям Таганрога рекомендуют воздержаться от посещения обработанных территорий.

В Таганроге стартуют ежегодные профилактические работы, необходимые для стабилизации ситуации по природно-очаговым и особо опасным инфекциям в сезон 2026 года. Запланированы дезинсекционные мероприятия на общественных территориях и природных ландшафтах.

Традиционно обработку от клещей начинают с парков.

30 марта, в понедельник, с 6 до 14 часов, работы проведут в парке культуры и отдыха им. М. Горького.

31 марта, во вторник, с 6 до 12 часов, будут обрабатывать территорию Приморского парка.

1 апреля, с 6 до 12 часов, проведут обработку парка им. 300-летия Таганрога.

«Такой комплекс мероприятий необходим не только для уничтожения клещей, но и для эффективной профилактики их появления в будущем», — информирует администрация Таганрога.

