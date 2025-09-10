Главная » #Образование

В Таганроге боле 700 первокурсников стали участниками  фестиваля «Войти в IT»

В Таганроге более 700 первокурсников стали участниками  V молодежного фестиваля «Войти в IT». Его организаторами выступили Институт компьютерных технологий и информационной безопасности и Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича при поддержке индустриальных партнеров.

В открытии фестиваля принимали участие исполняющий обязанности министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексей Алехин, заместитель главы городской  администрации по вопросам экономики Олег Шеховцов, ректор Южного федерального университета Инна Шевченко и директор ИКТИБ ЮФУ Геннадий.

«Войти в IT» неслучайно проходит в Таганроге. Здесь на душу населения IT-специалистов больше, чем во многих городах Европы. Выпускники, которые заканчивают ЮФУ, остаются в нашем городе и оказывают существенное влияние на его облик: создают IT-компании и ассоциации, устраивают масштабные форумы и фестивали, позволяющие не только удерживать в регионе молодых специалистов, но и привлекать кадры из других субъектов РФ.

«Этот фестиваль дает уникальную возможность выпускникам школ, студентам познакомиться с основными направлениями IT-сферы, с потенциальными работодателями в данной сфере, с их направлениями работы», – отметил Олег Шеховцов.

В нынешнем году фестиваль собрал более 700 первокурсников ЮФУ, обучающихся в Ростове и Таганроге, включая студентов, зачисленных на программы подготовки топ-специалистов в области искусственного интеллекта в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», курируемого Минцифры России.

Работа образовательных площадок «Войти в IT» проводилась в тесном содействии с партнёрами. Каждый участник мог найти что-то интересное для себя. В образовательных пространствах ЮФУ первокурсникам рассказали, с чего начать свой путь в IT, как быстро с новичка дорасти до ведущего специалиста, как совмещать учёбу с работой и многое другое. Также в рамках фестиваля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров между Южным федеральным университетом и Центром разработки Т-Банка.

Фото  tagancity.ru

Войти в IT ИКТИБ ЮФУ новости Таганрог фестиваль
