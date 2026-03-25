В Таганроге автомобиль сбил 48-летнего мужчину на электровелосипеде

В Таганроге случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал велосипедист. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали случившегося.

Инцидент произошел 25 марта 2026 года в 11.47 на улице Котлостроительной, в районе дома №37-В. По предварительной информации, 67-летний мужчина на «ГАЗ 172413» совершил наезд на другого участника дорожного движения.

«В результате ДТП пострадал 48-летний водитель электровелосипеда, который двигался по проезжей части в попутном направлении», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с призывом быть внимательнее на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию.

Фото: Госавтоинспекция по РО