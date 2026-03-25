На трассе «Новороссия» два человека получили травмы в результате заноса и аварии под Таганрогом

Рано утром 25 марта на трассе под Таганрогом водитель не справился с управлением и автомобиль занесло. Во время аварии пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около шести часов утра на 102 километре автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21113» не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением и допустил съезд на правую обочину. Это привело к неконтролируемому заносу машины на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Opel Astra, которым управлял 32-летний водитель.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и 52-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21113».

Ранее мы рассказали, что в Ростове женщина-водитель спровоцировала ДТП и сбила подростка на мопеде.

