В Таганроге автобусы двух маршрутов «сократили» число рейсов в выходные

В минувшие выходные, 22 и 23 ноября, в Таганроге автобусы, следующие по двум маршрутам, не выполняли установленный объем рейсов на линиях, сообщает telegram-канал городской администрации.

Нарушения были обнаружены во время проверки, которую провели специалисты городского управления транспорта на автобусных маршрутах № 5 «пл. Авиаторов — Кирпичный завод» и № 74 «ул. Дачная – ЖМ «Солнечный берег».

«В ходе проверок выявлено не выполнение рейсов по маршрутам № 5 и № 74. По результатам проверок были составлены акты», — пишет источник.

Теперь к транспортным организациям, не исполняющим условия муниципальных контрактов, будут применены штрафные санкции.

Фото из архива