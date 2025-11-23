Смена перевозчика и продление маршрутов: что за год изменилось в работе общественного транспорта Таганрога

Об итогах работы администрации Таганрога в 2025 году продолжает информировать жителей глава города Светлана Камбулова. На своих страницах в соцсетях она рассказала, что изменилось в работе общественного транспорта и какие проблемы еще предстоит решить.

Сейчас в Таганроге пассажирские перевозки осуществляются по 37 действующим маршрутам. По девяти из них пассажиров возят 35 новых низкопольных трамваев, по двум — 9 новых электробусов. Также работает 26 автобусных маршрутов.

В нынешнем году были приняты меры для улучшения транспортного обслуживания нескольких районов города. В частности, с 1 августа продлен маршрут электробуса № 2-Т в ЖК «Андреевский», который теперь связан с центром города муниципальным транспортом. Со 2 октября на муниципальный маршрут № 5/7-Т вышли по измененному пути следования электробусы. Это позволило решить вопрос транспортного обеспечения жителей улиц Сызранова, Сергея Шило, Александровской. А также частично продублировать маршрут автобусов № 60.

Кроме того, решена проблема транспортного обслуживания жителей военного городка и работников АО «325 АРЗ». Для этого с 20 октября продлен маршрут автобусов № 56 «Военный городок – Порт» до остановки «Рембаза».

«С перевозчиком ООО «Автолайн» расторгнут договор из-за неисполнения им контрактных обязательств. На сегодняшний день по результатам доконкурсной процедуры определен новый перевозчик, который работает на маршрутах № 5 и № 74. В отношении маршрутов автобусов № 2, № 15, № 60 доконкурсные мероприятия продолжаются», — отметила Светлана Камбулова.

И добавила, что основной проблемой транспортного обслуживания остается дефицит водительского состава, и как следствие — несоблюдение графиков движения и неполный выпуск подвижного состава на линию. На постоянной основе проводятся проверки работы транспорта общего пользования, по результатам которых ведется претензионная работа, выставляются штрафы.

Зато в нынешнем году город вышел на лидирующие позиции среди регионов России по количеству пассажирских перевозок трамваями.

«Трамваи и электробусы оснащены системами климат- контроля. На всем муниципальном транспорте установлены спутниковые системы навигации ГЛОНАСС и валидаторы. Гражданам льготных категорий предоставляются меры социальной поддержки», — подчеркнула глава города.

Ранее мы рассказали, что в 2025 году изменилось в системе городского хозяйства.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»