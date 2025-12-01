В Таганроге аварийные бригады круглосуточно ведут ремонт коллектора в Смирновском переулке

В Таганроге продолжается ремонт самотечного канализационного коллектора в переулке Смирновском, где вечером 28 ноября произошла авария. Специалисты оперативно выполнили монтаж специального оборудования для перекачки сточных вод. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

На объект доставили необходимые материалы. Сотрудники аварийных бригад «Водоканал» установили временные трубопроводы для транспортировки стоков, выполнили работы по демонтажу плиты перекрытия канализационного колодца для монтажа насоса.

«Работа ведется в круглосуточном режиме. «Водоканал» делает всё возможное, чтобы минимизировать неудобства и восстановить коммуникации в максимально короткие сроки», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Напомним, что из-за ремонта движение на участке между улицами Кузнечной и Чехова может быть затруднено. Автомобилистам до завершения аварийно-восстановительных работ рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

