Главная » #ЖКХ

В Таганроге аварийные бригады круглосуточно ведут ремонт коллектора в Смирновском переулке

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

В Таганроге продолжается ремонт самотечного канализационного коллектора в переулке Смирновском, где вечером 28 ноября произошла авария. Специалисты оперативно выполнили монтаж специального оборудования для перекачки сточных вод. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

На объект доставили необходимые материалы. Сотрудники аварийных бригад «Водоканал» установили временные трубопроводы для транспортировки стоков, выполнили работы по демонтажу плиты перекрытия канализационного колодца для монтажа насоса.

«Работа ведется в круглосуточном режиме. «Водоканал» делает всё возможное, чтобы минимизировать неудобства и восстановить коммуникации в максимально короткие сроки», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Напомним, что из-за ремонта движение на участке между улицами Кузнечной и Чехова может быть затруднено. Автомобилистам до завершения аварийно-восстановительных работ рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтировали тротуары в сквере «Больничном».

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости ремонт коллектора Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru