В Таганроге ансамбль армянских танцев «Урарту» собрал полный зал в ГДК

В Таганроге состоялся отчетный концерт ансамбля армянских танцев «Урарту», который прошел на сцене Городского Дома культуры. Мероприятие продемонстрировало богатство национальной культуры и собрало множество зрителей.

Армяне – народ музыкальный, энергичный и жизнерадостный, и все это в полной мере отразилось в армянских танцах. В ансамбле – свыше 50 человек, три возрастные группы, и все они поочередно выходили на сцену со своими танцевальными номерами. Кроме того, некоторые из танцовщиц, обладая прекрасными голосами, пели – как на армянском, так и на русском языке.

В зрительном зале, наряду с армянами, находились гости других национальностей. Впрочем, не только в зале, но и на сцене: жительницы нашего города, представляющие студию греческого танца «Эллас» греческой национальной автономии, исполнили танец хасапико.

Как нам рассказала руководитель ансамбля «Урарту» Сона Оганджанян, этот любительский коллектив при Таганрогской городской армянской общественной организации национально-культурная автономия (ТГАНКА) «Наири» был создан в 2011 году, скоро ему исполнится 15 лет. Первым лидером «Урарту» был Вилен Чобанян. Сама Таганрогская городская армянская общественная организация национально-культурная автономия «Наири» действует с 2010 года, её председатель — Вазген Сарибекян.

«Наш ансамбль с успехом участвует в различных конкурсах, принимает участие в городских мероприятиях, организовывает и проводит свои концерты, — делится Сона Оганджанян. – Причем мы исполняем исключительно армянские танцы. А вот занимаются у нас не только армяне. Есть, например, и русская девочка».

Для справки: Урарту – великое древнее государство в Передней Азии, включавшее, в частности, территорию современной Армении.

Ранее мы рассказали, что в библиотеке Таганрога хор «Виктория» представил весенний концерт с элементами театрализации.

Владимир Прозоровский

Фото Олега Хмелевского