Главная » Культура

В библиотеке Таганрога хор «Виктория» представил весенний концерт с элементами театрализации

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога прошел весенний концерт хора «Виктория» хорового отделения Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского.

Руководитель коллектива кандидат искусствоведения Анна Шаповалова, обращаясь к родителям и остальным зрителям, отметила, что хор подобен симфоническому оркестру, где у каждого музыканта – уникальный и совершенный инструмент – его собственный голос. Но звучало не только хоровое многоголосие. В одном из трех отделений концерта отдельные воспитанницы хора в качестве солисток исполняли вокальные и инструментальные номера.

В третьем отделении некоторые композиции были представлены с элементами театрализации. Представители родительского комитета, выражая после концерта от лица всех родителей признательность Анне Владимировне, отметили, что она – не только замечательный хормейстер и педагог, но и обладательница талантов театрального режиссера и хореографа, а также мощной харизмы. И помогает детям не только раскрывать, но и развивать  разнообразные дарования.

Анна Владимировна, со своей стороны, подчеркнула, что  путь к творческим и иным успехам лежит через труд, через преодоление себя и своей праздности.

Владимир Прозоровский, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

концерт новости Таганрог хор Чеховская библиотека
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru