В библиотеке Таганрога хор «Виктория» представил весенний концерт с элементами театрализации

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога прошел весенний концерт хора «Виктория» хорового отделения Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского.

Руководитель коллектива кандидат искусствоведения Анна Шаповалова, обращаясь к родителям и остальным зрителям, отметила, что хор подобен симфоническому оркестру, где у каждого музыканта – уникальный и совершенный инструмент – его собственный голос. Но звучало не только хоровое многоголосие. В одном из трех отделений концерта отдельные воспитанницы хора в качестве солисток исполняли вокальные и инструментальные номера.

В третьем отделении некоторые композиции были представлены с элементами театрализации. Представители родительского комитета, выражая после концерта от лица всех родителей признательность Анне Владимировне, отметили, что она – не только замечательный хормейстер и педагог, но и обладательница талантов театрального режиссера и хореографа, а также мощной харизмы. И помогает детям не только раскрывать, но и развивать разнообразные дарования.

Анна Владимировна, со своей стороны, подчеркнула, что путь к творческим и иным успехам лежит через труд, через преодоление себя и своей праздности.

Владимир Прозоровский, фото автора