В Таганроге аферист создал пирамиду, получая деньги за доставку машин из-за границы

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который подозревается в крупном мошенничестве. Обещая клиентам организовать покупку машины из-за границы, мужчина брал крупные задатки, но автомобилей заказчики так и не увидели.  

Как сообщили в городском УМВД, в августе в полицию обратились трое таганрожцев, которые пытались купить авто из-за границы. Посредник заключил с ними договор, взял деньги, обещая купить и доставить машину. Несколько месяцев фигурант морочил им голову, присылая видео с автомобилями и обещая скорую доставку. Но сроки переносились, а машины в итоге так и не появились.

«Сотрудники полиции выяснили, что 26-летний местный житель организовал схему «пирамиды»: он брал деньги от многих клиентов, исполняя обещания лишь изредка, чтобы создать видимость честной работы. Большую часть средств фигурант тратил на личные нужды», — пишет источник.

Сейчас мужчина задержан, расследование продолжается.

Фото из архива

