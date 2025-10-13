Житель Дона получил 15 лет колонии за убийство 17-летней девушки

В Ростовской области к 15 годам исправительной колонии строгого режима приговорен житель Цимлянского района, который застрелил 17-летнюю девушку в проезжающей мимо его дома машине. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Трагедия произошла в апреле минувшего года. Мужчина был недоволен тем, что рядом с арендованным им земельным участком проезжал автомобиль. Из огнестрельного оружия он произвел прицельные выстрелы в находившихся в машине 18-летнего парня и его 17-летнюю знакомую. Девушка получила серьезные ранения и скончалась в больнице.

Фигуранта заключили под стражу и обвинили по двум статьям УК РФ – в покушении на убийство и убийстве. Теперь суд вынес ему приговор, который пока не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге дело женщины, обвиняемой в убийстве своего ребенка, передано в суд.

Фото rostov.sledcom.ru