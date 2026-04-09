В Таганроге 9 апреля сработали сирены воздушной тревоги, объявлена ракетная опасность

Вечером 9 апреля в Таганроге прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. Сообщение об этом было распространено через социальные сети и мессенджеры главы города Светланы Камбуловой около 20.30.

Жителям рекомендовали покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях, не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Специалисты напомнили основные правила поведения при угрозе с воздуха. Находясь в здании, следует отойти от окон и переместиться в помещение с капитальными стенами. Если человек находится на улице в автомобиле или общественном транспорте, необходимо остановиться и укрыться в ближайшем строении.

Категорически запрещается вести фото- или видеосъемку объектов в воздухе, пытаться их сбить, а также пользоваться вблизи радиоаппаратурой или мобильными телефонами. При обнаружении обломков нельзя их трогать, вскрывать или передвигать, так как на них может быть взрывное устройство.

Для связи со службами экстренного реагирования следует использовать телефон 112.

