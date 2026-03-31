В Таганроге 5 мобильных групп занимаются оценкой ущерба после воздушной атаки, обследовано более 30 домов

В Таганроге продолжается работа по оценке ущерба и оказанию помощи жителям, чьи дома пострадали в результате воздушной атаки 29 марта. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, за вчерашний день специалисты обследовали 31 частное домовладение и приступили к осмотру шести многоквартирных зданий.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 22.00 29 марта установлен локальный режим ЧС по 47 адресным ориентирам. Для координации всех восстановительных мероприятий создан оперативный штаб под руководством заместителя главы администрации Егора Долматова. Его задача — обеспечить четкую организацию работ на местах, взаимодействие различных служб и контроль за сроками оказания первоочередной помощи. Начала работу специальная комиссия, которая устанавливает факты проживания граждан, определяет нарушения условий жизнедеятельности и фиксирует утрату имущества первой необходимости. Для оперативного сбора данных сформировано пять мобильных групп, проводящих поквартирные и подомовые обходы.

«Звонки на телефон горячей линии продолжают поступать. Понимаю, что ожидание может быть тревожным. Главное — не переживайте: комиссия обязательно придет ко всем пострадавшим», — подчеркнула Светлана Камбулова.

После официального установления факта ущерба жители смогут подать заявления на получение единовременной материальной помощи или финансовой поддержки в случае полной утраты имущества. Следующим этапом после завершения обследований и оформления актов станут замеры и изготовление оконных конструкций для восстановления поврежденного остекления.

Параллельно поступают обращения о поврежденных автомобилях, сейчас их 29. Заявления и документы на возмещение ущерба транспорту принимаются в Управлении транспорта города Таганрога. По всем вопросам, связанным с компенсационными выплатами, жители могут обращаться в Управление защиты от ЧС по адресу: ул. Морозова, 8, или по телефону горячей линии: +7(8634) 37-50-88. Информацию по автомобилям можно уточнить по телефонам: +7(8634)39-30-58, +7 (8634)36-12-93.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой (из архива)