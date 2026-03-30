Первый замгубернатора Дона Алексей Господарев прибыл в Таганрог, чтобы оценить масштаб повреждений после атаки 29 марта

В Таганрог с рабочим визитом прибыл первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев. Его задача — оценить последствия ночного налета и скоординировать восстановительные работы на поврежденных объектах.

Вместе с главой Таганрога Светланой Камбуловой он побывал в районе падения обломков беспилотников, осмотрел поврежденные объекты, пообщался с таганрожцами.

«Доложила первому заместителю губернатора о мерах, которые мы уже принимаем для оказания помощи людям и восстановления их жилья, а также школы, — написала Светлана Камбулова. — Наша задача — максимально оперативно закрыть контуры зданий и приступить к ремонту».

Созданы и уже функционируют пять рабочих групп. Специалисты проводят тщательное обследование домов и зданий, фиксируют весь нанесенный ущерб и уже формируют перечни первоочередных восстановительных работ. Параллельно организован прием документов от жителей для предоставления единовременной материальной помощи.

Глава города еще раз выразила глубокое соболезнование близким погибшего в результате массированной вражеской атаки. Она отметила, что на уровне региона и города принято решение об оказании всей необходимой поддержки семьям погибшего и пострадавшим.

«Вместе с Алексеем Господаревым встретились и поговорили с жителями, чьи дома пострадали во время атаки. Важно было выслушать каждого, ответить на вопросы и понять первоочередные потребности людей прямо сейчас. Первый заместитель губернатора подтвердил: область окажет Таганрогу всю необходимую поддержку. Помощь будет оказана всем», — подчеркнула Светлана Камбулова.

